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Иркутск Сегодня

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В Приангарье готовятся к пожароопасному периоду 2027 года: создано более 460 км минерализованных полос

В регионе продолжается масштабная подготовка к пожароопасному периоду 2027 года. Силами администраций муниципальных образований, согласно утвержденным планам, проводятся мероприятия по защите населенных пунктов от угрозы природных пожаров: создаются и обновляются минерализованные полосы, ведется очистка территорий от мусора и сухой растительности, проводятся контролируемые отжиги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

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