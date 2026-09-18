В Приангарье готовятся к пожароопасному периоду 2027 года: создано более 460 км минерализованных полос

В регионе продолжается масштабная подготовка к пожароопасному периоду 2027 года. Силами администраций муниципальных образований, согласно утвержденным планам, проводятся мероприятия по защите населенных пунктов от угрозы природных пожаров: создаются и обновляются минерализованные полосы, ведется очистка территорий от мусора и сухой растительности, проводятся контролируемые отжиги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.