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Фируза Шарипова приступила к подготовке бою под руководством тренера Бивола

Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова рассказала, кто будет готовить ее к титульному бою против чемпионки Малави Рут Чисейл.

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