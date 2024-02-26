«ВС РФ мощно продвигаются вглубь фронта на Запад»: ВС России взяли часть Тоненького под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 26 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 26 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Южнодонецком направлении: В районе Новомихайловки продолжаются бои высокой интенсивности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «ВС России взяли Степовое»: ВС РФ перешли в мощное наступление на Тоненькое и Орловку: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 23.02.24 г.
- «Прорыв на южном фланге»: ВС РФ взяли половину Победы и идут в наступление на Курахово: Новости СВО, на 20 февраля 2024 г., свежие новости о ходе спецоперации России на Украине
- «Оборона ВСУ развалилась»: Армия РФ прорывается на Угледар и Курахово: Новости СВО, к утру 23.02.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине
Свежие комментарии