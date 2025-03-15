В Новосибирской области ФАС предписала исключить из тарифов 1,1 миллиарда рублей

Средства должны быть исключены с 1 июля 2025 года. ФАС России провела плановую проверку департамента по тарифам Новосибирской области на предмет экономической обоснованности расходов, заложенных в тарифы.
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