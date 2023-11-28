Как сохранить за Киевом остатки Украины: реальность и предложения

Запад задумался о том, как сохранить за Киевом оставшуюся часть Украины. Американский политолог Иво Даалдер утверждает в своей статье для Politico, что западу следует принимать во внимание реальность текущего положения дел.
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