Военное обозрение

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Западное исследование: Строительство новых угольных электростанций в Китае в прошлом году превзошло закрытие аналогичных предприятий в остальном мире

Западное исследование: Строительство новых угольных электростанций в Китае в прошлом году превзошло закрытие аналогичных предприятий в остальном мире

Согласно новому отчету неправительственной организации Global Energy Monitor, несмотря на энергетический кризис, спровоцированный антироссийскими санкциями, в 2022 году во всем мире продолжился поэтапный отказ от угля.

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