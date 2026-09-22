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Царьград

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Грибники раскрыли секреты успешного сбора опят в сентябре

Грибники раскрыли секреты успешного сбора опят в сентябре

Опытные грибники делятся секретами успешного сбора опят в средней полосе России. Важность тщательного осмотра лесных участков, влияние погоды и знание «грибных мест» — ключ к богатым урожаям даже в засушливый сентябрь.

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