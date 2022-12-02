Брексит регулярно спотыкается на санкциях

В офшорах всё неспокойно Как уже не раз отмечалось в «ВО» (И снова о бумеранге санкций), почти все зарубежные британские территории до конца октября 2022 года оставались в РФ вне перечня «недружественных», то есть подлежащих российским контрсанкциям.
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