Военное обозрение

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Брексит регулярно спотыкается на санкциях

Брексит регулярно спотыкается на санкциях

В офшорах всё неспокойно Как уже не раз отмечалось в «ВО» (И снова о бумеранге санкций), почти все зарубежные британские территории до конца октября 2022 года оставались в РФ вне перечня «недружественных», то есть подлежащих российским контрсанкциям.

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