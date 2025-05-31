🩸В Республике Крым насчитывается больше 6 тысяч почётных доноров крови России «Эта цифра довольно стабильна уже на протяжении десятилетий.
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🩸В Республике Крым насчитывается больше 6 тысяч почётных доноров крови России «Эта цифра довольно стабильна уже на протяжении десятилетий.