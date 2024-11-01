В Минобороны Британии заявили об отправке военных из Северной Кореи в Россию

Глава МО Британии Хили: на территории России находятся военнослужащие из КНДР Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что на российской территории якобы находятся 10 тысяч военнослужащих из Северной Кореи.
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