Комиссия ФГБУ проверяет эффективность здравоохранения в Магаданской области

Комиссия Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской Федерации завершила свою работу в Магаданской области.
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