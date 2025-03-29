Следственный комитет возбудил уголовное дело по нападениям собак в Заднепровье

Животные атаковали, в числе прочих, пожилую смолянку и ребёнка участника СВО. Расследование контролирует прокуратура Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по нашей новости о нападении бродячих собак на жителей Заднепровского района Смоленска.
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