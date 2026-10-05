Лавров провел встречу с главой МИД Афганистана в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главным министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки на полях восьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану.
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