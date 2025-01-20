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Птичий грипп угрожает сразу восьми районам Ростовской области

Птичий грипп угрожает сразу восьми районам Ростовской области

Ростовская область оказалась под угрозой распространения птичьего гриппа, вируса, который представляет собой серьёзную угрозу как для птиц, так и для человека.

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