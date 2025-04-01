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Der Spiegel: Евросоюз оказался в энергетической ловушке из-за газа

Der Spiegel: Евросоюз оказался в энергетической ловушке из-за газа

Как пишет издание, если ЕС и дальше будут отказываться от российского газа, то все больше и больше будут зависеть от непредсказуемых Штатов во главе с ТрампомИздание Der Spiegel пишет, что Европа, после обещаний о полном отказе от российского газа, компенсировала дефицит топлива в основном за счет американского СПГ.

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