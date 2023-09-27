М.Казиник: «Если вы научитесь удивляться – старость отменяется»

Вячеслав Зязев

Дают квартиры? Давать-то везде дают, только как-то странно звучит это у автора! Германия побогаче Швеции будет, и в Германии тоже квартиры предоставляют и тоже социальное жилье, вот только не собственное. Да и нюансы есть! Автор подленько так опускает вопросы: "Бесплатно квартиру дали, старушке, и собственную? А как окупаются вложения в строительство, без взимания какой-либо платы с квартиросъемщиков? После ипотечного кризиса 2008 года в США десятки миллионов отстроенных квадратных метров простаивают, и никому бесплатно жилье не предоставляют, а тут на "держи бабка халяву"? А сколько это стоит в содержании квартиросъемщику найм жилья? Кроме коммуналки, которая везде дорогая, везде есть и плата за аренду (найм) социального жилья, а какая она? В Германии вообще купить квартиру в собственность для простого человека или даже с относительно средним доходом практически нереально! Кстати, а земельный налог и налог на недвижимость на кого налагается? Кстати, налог на недвижимость налагаемый на собственника в Швеции 0,2-2,8% от кадастровой стоимости, а с бабкой великого музыковеда как в этом вопросе обошлись? И ещё тьма вопросов, да скучно здесь у Вас!