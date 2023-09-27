«Приезжает ко мне моя мама после смерти папы, я не могу оставить ее в Белоруссии с пенсией 100 долларов в хрущобе, тем более там, где все напоминает папу.
М.Казиник: «Если вы научитесь удивляться – старость отменяется»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Ванидовская
Дают. Это реально. И в Финляндии дают. Даже молодым. У подруги внук в 18 лет переехал к отцу в Финку в прошлом году. Уже дали отдельную квартиру. Он учится в университете. Там строят соцжилье. Это квартиры с обставленной кухней.
Ответить
21 час.
Вячеслав Зязев
Дают квартиры? Давать-то везде дают, только как-то странно звучит это у автора! Германия побогаче Швеции будет, и в Германии тоже квартиры предоставляют и тоже социальное жилье, вот только не собственное. Да и нюансы есть! Автор подленько так опускает вопросы: "Бесплатно квартиру дали, старушке, и собственную? А как окупаются вложения в строительство, без взимания какой-либо платы с квартиросъемщиков? После ипотечного кризиса 2008 года в США десятки миллионов отстроенных квадратных метров простаивают, и никому бесплатно жилье не предоставляют, а тут на "держи бабка халяву"? А сколько это стоит в содержании квартиросъемщику найм жилья? Кроме коммуналки, которая везде дорогая, везде есть и плата за аренду (найм) социального жилья, а какая она? В Германии вообще купить квартиру в собственность для простого человека или даже с относительно средним доходом практически нереально! Кстати, а земельный налог и налог на недвижимость на кого налагается? Кстати, налог на недвижимость налагаемый на собственника в Швеции 0,2-2,8% от кадастровой стоимости, а с бабкой великого музыковеда как в этом вопросе обошлись? И ещё тьма вопросов, да скучно здесь у Вас!
Ответить
12 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Два придурка лайкнули-хайкнули на впечатлении от Вашего комментария, даже не задав уточняющие вопросы. Вы ж спросите у подруги, во что обходится её внуку содержание квартиры в режиме социального найма? Тогда будет понятно, сам тащит бремя содержания квартиры или папа помогает студентику! А так, действительно, в Финляндии на волне ипотечного бума, жилья описанного Вами понастроили много, часто большими микрорайонами в режиме "таун-наусов". Только заселить его не получилось сообразно планам, вот и предлагают всем кому смогут, чтобы окупить капитальные вложения. Причина? В Финляндии 60% населения - хуторное крестьянство, и ехать от своей земли в новые и слегка отдаленные микрорайоны как-то желающих много и не нашлось. Разве-что детей или внуков на учебу отправить или в клерки пристроить. А вот и Вывод: "Недосказанность рождает лучезарные иллюзии, а потому не стоит ими грешить!"
Ответить
11 час.
Свежие комментарии