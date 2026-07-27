Россиян приглашают попасть в фильм со своими семейными фотографиями

До 20 августа жители России могут принять участие в национальной акции «Моя бабушка в кино». Организаторы приглашают семьи со всей страны сохранить дорогие воспоминания о своих близких необычным способом: загрузить семейную фотографию с бабушкой, чтобы она могла появиться на большом экране кинотеатра.
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