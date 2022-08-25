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Депутат бундестага: украинские беженцы – вызов немецкому обществу

Депутат бундестага: украинские беженцы – вызов немецкому обществу

Обустройство большого количества беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года, заявил РИА Новости депутат бундестага ("Альтернатива для Германии") Евгений Шмидт.

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