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Иркутск Сегодня

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Вандалы повредили новые качели в парке имени 10-летия Ангарска

В Ангарске зафиксированы акты вандализма в отношении объектов городской инфраструктуры. Неизвестные повредили новые качели со световыми кольцами в парке имени 10-летия Ангарска, вырвав электрический кабель и испортив навес.

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