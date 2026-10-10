Вандалы повредили новые качели в парке имени 10-летия Ангарска

В Ангарске зафиксированы акты вандализма в отношении объектов городской инфраструктуры. Неизвестные повредили новые качели со световыми кольцами в парке имени 10-летия Ангарска, вырвав электрический кабель и испортив навес.
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