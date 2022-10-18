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Тен Хаг о своей работе в «МЮ»: «Я никогда не бываю удовлетворен. Я знаю, что «хорошо» – это недостаточно хорошо, мы должны быть лучше»

Эрик тен Хаг высказался о своей работе в «Манчестер Юнайтед». – Очевидно, что при переходе в «Манчестер Юнайтед» вы взялись за огромную работу, вы провели 12-13-14 матчей, и я знаю, что вы всегда будете хотеть большего, вы перфекционист.

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