МИД: до конца следствия по теракту попытки США оправдать Киев будут уликами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что до окончания расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» любое оправдание Киева со стороны Вашингтона должно рассматриваться как улика.
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