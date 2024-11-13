Границу Сирии с территории Ливана за сутки пересекли почти 4 тыс. человек. Об этом 13 ноября заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) капитан I ранга Олег Игнасюк.