Побегут без оглядки: властям Польши дан ответ за угрозы РФ и слова о трупах

Польша не станет вступать в прямой конфликт с Россией на территории Украины, несмотря на свои воинственные заявления.
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