Минобороны: российские войска не допустили ротации ВСУ в Херсонской области

Артиллерия Западной группировки российских войск сорвала ротацию подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях около Степовой Новосёловки в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии