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Минобороны: российские войска не допустили ротации ВСУ в Херсонской области

Минобороны: российские войска не допустили ротации ВСУ в Херсонской области

Артиллерия Западной группировки российских войск сорвала ротацию подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях около Степовой Новосёловки в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

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