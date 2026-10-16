С начала осенней прививочной кампании в Самарской области вакцину от гриппа получили более 450 тысяч жителей, в том числе свыше 82 тысяч детей.
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