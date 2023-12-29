В бундестаге вынесли приговор Украине

Германия и другие европейские страны не смогут компенсировать Украине отсутствие американской помощи, заявил сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии «Зеленые» Омид Нурипур, чьи слова приводит ZDF.
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