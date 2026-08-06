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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Махачкалы» Джапо выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки. Словенец получил травму на 8-й минуте матча с «Крыльями Советов» в Кубке

« Динамо » Махачкала сообщило о серьезной травме у защитника Яна Джапо . Словенский футболист был заменен на 8-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2).

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