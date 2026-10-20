Когда моя бабушка выходила замуж, главным подарком молодожёнам были не цветы и не конверты с деньгами.
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Автор, немедленно женись - хоть узнаешь, какие сейчас цены на свадьбы, какие авто сколько стоят, как проходит торжество и сколько стоят свадебные наряды и прочие свадебные атрибуты, ну и о "конвертах" - вот как раз они и заменили скромные подарки от души, которыми в СССР не брезговали ни гости, ни молодожены, хранили годами и хвастались внукам. Таких мерзких мразей, как автор, конечно не убедишь, (у них другая задача - обгадить все, что было создано родителями, бабушками и дедушками этих вот выродков, вот до такой степени ненавидящих страну, где родились и живут.