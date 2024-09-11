Страна, где могут запретить рекламу нездоровой пищи, ориентированную на подростков

После аналогичных инициатив в Великобритании и Северной Ирландии одна из скандинавских стран собирается ввести один из самых полных в Европе запретов на рекламу нездоровой пищи, адресованную детям и подросткам.
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