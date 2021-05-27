IT-специалист рассказал о слежке Instagram за пользователями

Instagram собирает данные о пользователях с их согласия в момент первой регистрации. Однако в дальнейшем соцсеть не ждет согласия зарегистрировавшихся — для этого достаточно поставить метку геолокации или разрешить сервису доступ к контактам.
Instagram собирает данные о пользователях с их согласия в момент первой регистрации. Однако в дальнейшем соцсеть не ждет согласия зарегистрировавшихся — для этого достаточно поставить метку геолокации или разрешить сервису доступ к контактам.
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