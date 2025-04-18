Баста представит новый мюзикл этой осенью

Песни становятся настоящими саундтреками нашей жизни и объединяют людей Василий Вакуленко Предоставлено Пресс-службой5 октября в «Вегас Сити Холл» при поддержке генерального партнера проекта Альфа-Банка состоится большая премьера нового оригинального мюзикла «Любовь без памяти».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии