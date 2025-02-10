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Главные фото в истории «Ф-1» по ее же выбору: дремлющий Шумахер, прыжок болида, Мэнселл подвозит Сенну

Главные фото в истории «Ф-1» по ее же выбору: дремлющий Шумахер, прыжок болида, Мэнселл подвозит Сенну

Зимний перерыв в «Ф-1» – традиционная пора итогов, ожиданий и рефлексии. В том числе о далеком прошлом: к тому же, серия входит в год 75-летия! «Формула-1» выбрала самые легендарные фото в своей истории: в список вошли не только современные герои, но и те, о ком многие могли даже не слышать.

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