Защитил диплом. Еще вчера я был студентом, а сегодня уже безработный

А ведь он хороший парень.Может, переспать с ним» – сказала бутылка «Мартини» внутри Леночки На курсах по обольщению мужчин: — Сегодня, таки мы поговорим о красивом кружевном белье… — А если нет денег на кружевное.
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