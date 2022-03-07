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Представлен Samsung Galaxy A13. Бюджетный смартфон с 50-мегапиксельной камерой

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A13. Забегая наперед скажем, что у новинки есть все шансы повторить успех своего предшественника – Galaxy A12, который в ряде стран стал одним из самых продаваемых мобильных за 2021 год.

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