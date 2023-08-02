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«Вагнер» все-таки прибыл в Польшу: НАТО назначило экстренное собрание

«Вагнер» все-таки прибыл в Польшу: НАТО назначило экстренное собрание

Минобороны Беларуси жёстко ответило Польше. НАТО созвало экстренное заседание из-за прилета «музыкантов» в Польшу В ходе проводившихся Минском маневров с участием ЧВК «Вагнер», боевые вертолеты Белоруссии вторглись в воздушное пространство Польши.

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Сергей Храмов
Трусось Польши оправдана получением гробов от Вагнера  на украине. РВСН.
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