«Вагнер» все-таки прибыл в Польшу: НАТО назначило экстренное собрание

Минобороны Беларуси жёстко ответило Польше. НАТО созвало экстренное заседание из-за прилета «музыкантов» в Польшу В ходе проводившихся Минском маневров с участием ЧВК «Вагнер», боевые вертолеты Белоруссии вторглись в воздушное пространство Польши.