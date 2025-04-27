Восточный гороскоп на неделю с 28 апреля по 4 мая 2025 года: Время решений, перемен и внутренней силы Елена ГалицкаяЗаключительная неделя апреля и первые дни мая — особенный временной рубеж, несущий с собой не только сезонные изменения, но и важные энергетические перемены.