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Водка "Буратино" - почувствуйте себя дровами...

Водка "Буратино" - почувствуйте себя дровами...

На производственном совещании:- Хочу обратить внимание сотрудников, работающих непосредственно склиентами, на то обстоятельство, что словосочетание "всякая херня"не в полной мере отражает ассортимент товаров и услуг, предоставляемыхнашей компанией.

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