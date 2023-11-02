«Запретить — и посмотрим, как заскулит». В Сети разобрались с Акуниным

Писатель Борис Акунин прожил несколько жизней. В СССР он был сыном советского офицера-артиллериста, прошедшего войну и заслужившего ордена и медали, выпускником московской школы с углублённым изучением английского языка и историко-филологического факультета Института стран Азии и Африки, очень плодовитым переводчиком японской и английской литературы.
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