Курс валют НБМ на 19 сентября

Молдавский лей в начале новой рабочей недели еще немного ослабел по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные дни он уступил американской валюте еще 0,76 бана, а единой европейской валюте - почти два бана, передает Noi.
Молдавский лей в начале новой рабочей недели еще немного ослабел по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные дни он уступил американской валюте еще 0,76 бана, а единой европейской валюте - почти два бана, передает Noi.
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