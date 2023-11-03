По миллиону рублей получат старшеклассники, победившие в «Большой перемене»

В отличие от традиционных предметных олимпиад, в конкурсе «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление.
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