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По миллиону рублей получат старшеклассники, победившие в «Большой перемене»

По миллиону рублей получат старшеклассники, победившие в «Большой перемене»

В отличие от традиционных предметных олимпиад, в конкурсе «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление.

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