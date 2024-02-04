Открытие Высшей школы нефти в Альметьевске: современный взгляд на образование и исследования

Университет мирового уровня. На неделе в Альметьевске открылся научный центр Высшей школы нефти. Мы увидели, какой он современный научно-исследовательский вуз, с передовым подходом не только к обучению, но и к инфраструктуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии