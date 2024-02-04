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Открытие Высшей школы нефти в Альметьевске: современный взгляд на образование и исследования

Открытие Высшей школы нефти в Альметьевске: современный взгляд на образование и исследования

Университет мирового уровня. На неделе в Альметьевске открылся научный центр Высшей школы нефти. Мы увидели, какой он современный научно-исследовательский вуз, с передовым подходом не только к обучению, но и к инфраструктуре.

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