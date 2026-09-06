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ВЭФ: эксперты оценили потенциал проекта магистрального газопровода „Сила Байкала“

ВЭФ: эксперты оценили потенциал проекта магистрального газопровода „Сила Байкала“

Программа предполагает поставки 50 миллиардов кубометров природного ресурса через Монголию.6 сентября.

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