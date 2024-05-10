Минеев дал прогноз на бой Усика с Фьюри

Владимир Минеев не исключил, что Александр Усик сможет победить Тайсона Фьюри. Популярный боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился мыслями о скором противостоянии Александра Усика и Тайсона Фьюри.
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