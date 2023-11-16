У камчатского "икорного короля" изъяли пять автомобилей

На Камчатке суд вынес приговор в отношении одного из фигурантов преступной группы, обвиняемого в незаконной поставке рыбной продукции в Приморский край и Московскую область и конфисковал 5 принадлежащих ему автомобилей взамен незаконно полученного дохода.