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Нижегородская правда

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Психолог Кульгавчук объяснил, почему ранние браки выходят из моды

Психолог Кульгавчук объяснил, почему ранние браки выходят из моды

Молодёжь стала реже жениться. Если в 2000 году под венец отправились 403 тысячи женихов и 511 тысяч невест не старше 24 лет, то уже в 2023-ем их было почти вполовину меньше (на 44%).

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