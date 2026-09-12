Психолог Кульгавчук объяснил, почему ранние браки выходят из моды

Молодёжь стала реже жениться. Если в 2000 году под венец отправились 403 тысячи женихов и 511 тысяч невест не старше 24 лет, то уже в 2023-ем их было почти вполовину меньше (на 44%).
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