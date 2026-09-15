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Аргументы и Факты

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Лавров назвал «кукареканьем» обвинения в адрес России из-за Украины

Лавров назвал «кукареканьем» обвинения в адрес России из-за Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил обвинения в адрес Москвы в связи с событиями на Украине с «кукареканьем».

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