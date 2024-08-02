Ignio.com Рак. Еженедельный общий гороскоп за 5 - 11 августа

На работе желательно учитывать интересы коллег и проявлять инициативу, идя на компромисс. На этой неделе старайтесь больше время проводить на природе, ограничьте общение с явлениями урбанистическими до необходимого минимума.
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