Путин поручил улучшить лесные грузоперевозки железнодорожным транспортом

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ОАО "Российские железные дороги" разработать и представить предложения, направленные на повышение приоритета транспортировки продукции лесной промышленности железнодорожным транспортом.
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