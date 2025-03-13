Спецслужбы Украины обещали россиянину, разославшему посылки с бомбами участником СВО и госслужащим, денежное вознаграждение в 6 тыс.
СБУ обещала россиянину, разославшему посылки с бомбами, 6 тыс. долларов
Комментарии
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Eduard
Господа! Хватит ерундой заниматься! Обезать они и миллион пообещают,а вот платить,где же.А вот срок в 10 лет вам точно гарантировано.Молчу сколько вы за 10 лет бы заработали!
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1 д.
Eduard
Вот вот! Наши дураки верят голосам из трубки! Я тоже вам миллионы обещаю,но у меня их нет,но обещать могу!
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1 д.
Eduard
Теперь в лагерях лет 15 посиди,умнее на будущее будите!
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1 д.
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