Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    А до этого - ещё много сделать надо...Путин согласился ...
  • Дмитрий Николенко
    Вообще то такие вопросы спец. посланники решать не могут. Видимо прощупать почву припёрся.Самолет спецпосла...
  • Владимир Фурцев
    Что за проблема?- отправьте аналогичное послание в их дом на родину- должно понравится не только родителям, но и сосе...Боевики ВСУ остав...

СБУ обещала россиянину, разославшему посылки с бомбами, 6 тыс. долларов

Спецслужбы Украины обещали россиянину, разославшему посылки с бомбами участником СВО и госслужащим, денежное вознаграждение в 6 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Господа! Хватит ерундой заниматься! Обезать они и миллион пообещают,а вот платить,где же.А вот срок в 10 лет вам точно гарантировано.Молчу сколько вы за 10 лет бы заработали!
Ответить
1 д.
Eduard
Вот вот! Наши дураки верят голосам из трубки! Я тоже вам миллионы обещаю,но у меня их нет,но обещать могу!
Ответить
1 д.
Eduard
Теперь в лагерях лет 15 посиди,умнее на будущее будите!
Ответить
1 д.
наверх