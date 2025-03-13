СБУ обещала россиянину, разославшему посылки с бомбами, 6 тыс. долларов

Eduard Господа! Хватит ерундой заниматься! Обезать они и миллион пообещают,а вот платить,где же.А вот срок в 10 лет вам точно гарантировано.Молчу сколько вы за 10 лет бы заработали!

Eduard Вот вот! Наши дураки верят голосам из трубки! Я тоже вам миллионы обещаю,но у меня их нет,но обещать могу!