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Каждый второй житель Самары воспользовался правом на налоговый вычет за 2023 год

Каждый второй житель Самары воспользовался правом на налоговый вычет за 2023 год

Подать заявление на налоговый вычет можно на полученные образовательные услуги, медицинское лечение, инвестиционную деятельность, одним из самых популярных является получение вычета при покупке недвижимости.

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