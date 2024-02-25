Каждый второй житель Самары воспользовался правом на налоговый вычет за 2023 год

Подать заявление на налоговый вычет можно на полученные образовательные услуги, медицинское лечение, инвестиционную деятельность, одним из самых популярных является получение вычета при покупке недвижимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии